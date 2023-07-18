Gümüşhacıköy'de Emekli Din Görevlilerine Teşekkür Plaketi Verildi

Gümüşhacıköy ilçesinde emekli olan 5 din görevlisine, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. İlçe Müftülüğünde yapılan törende Müftü Adem Verim, emekli olan din görevlilerine teşekkür plaketi verdi. Çorumluoğlu Camisi imam hatibi Mahmut Bayraktutar, Sadullah Camisi müezzin kayyımı Kadir Çelik, Türkmenoğlu Camisi imam hatibi Mustafa Acar, Cumara Camisi imam hatibi İsmail Tekinasa ve Köprülü Mehmet Paşa Camisi müezzin kayyımı Muammer Çotur'un emekliye ayrıldıklarını dile getiren Verim, hizmetlerinden dolayı personele teşekkür etti.