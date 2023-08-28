Giyim Bankasına Bağışlanan Pantolonda 9 Bin Lira Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi. Kenan Şen'in bağışladığı kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebindeki parayı fark etti ve sahibine ulaşarak bildirdi. Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.