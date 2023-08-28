Giyim Bankasına Bağışlanan Pantolonda 9 Bin Lira Bulundu
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi. Kenan Şen'in bağışladığı kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebindeki parayı fark etti ve sahibine ulaşarak bildirdi. Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi.
İlçede yaşayan Kenan Şen, ölen yakınının kıyafetlerini Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı Giyim Bankasına bağışladı.
Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebinde 9 bin lira buldu.
Güvenlik kameralarından kıyafetleri getiren kişiyi tespit eden Toy, Şen'e ulaşarak pantolonda para bulduğunu bildirdi.
Parayı teslim alan Kenan Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.