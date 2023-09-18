Gelin yüzüne düğün pastası süren damadı terk etti

Bir gelin, düğün pastasını yüzüne süren damada sinirlenerek töreni terk etti. Bazı yerlerde yaygın olan bu geleneği sevmediğini defalarca nişanlısına söyleyen gelin, hareketten rahatsız olduğu için düğün törenini yarıda kestiğini dile getirdi.

Gelin ve damadın düğün pastasının ilk dilimini yemesi ve sonra birbirlerinin yüzlerine sürmesi bazı ülkelerde klasik bir gelenek, ancak her gelin bu geleneği pek sevmiyor. Bir kadın düğününde uyarısına rağmen yüzüne pasta süren kocasını terk etti.

VİDEOLAR GÖSTERİP ŞAKAYI SEVMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Reddit forumunda paylaşılan bir gönderide kadın, geçmişte yaşadığı bir deneyim nedeniyle düğün pastasının yüzüne sürülmesine karşı olduğunu belirtti. Gelin, kocasının ona sürekli gelinlerin pastayla kaplanan videolarını gösterdiğini ve bu tür şakaları sevmediğini dile getirdi.

BAŞKA BİR DÜĞÜNDE GELİN BAŞINDAN YARALANMIŞ

Bu olay, gelinin 17 yaşındayken doğum gününde yaşadığı bir deneyimle ilgiliydi. Geçmiş yıllarda bir düğüne katılan kadın, gelinin düğün pastasını yüzüne sürmemek için direnmek istediğini ancak annesinin ikna ettiğini ve sonunda başının pastadaki süslerden birine kanamasına neden olacak kadar kesildiğini anlattı.

DAMADI DÜĞÜNDE TERK ETTİ

Bu deneyim sonrasında gelin, kocasına böyle bir şaka yapılması durumunda onu terk edeceğini söylediğini ancak kocası bu uyarıyı dikkate almadığını dile getirdi. Düğünlerinde kocası tarafından pastası yüzüne sürüldüğünde, gelin bu duruma dayanamayarak töreni terk ettiğini söyledi. Bu olayın ardından aileler gelini eleştirdi, ancak birçok kişi, gelinin kararını desteklediği ve saygı sınırlarının ihlal edildiği savundu.