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Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

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İmam nikahı sırasında damada "Bize Kelime-i Şehadet getirebilir misin?" sorusunu yönelten hoca, gelinden ise Kelime-i Tevhid okumasını istedi. Bu talep karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan gelin, "Ona daha kolay sordunuz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Yeni evli çiftin imam nikahı sırasında kayda alınan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde nikahı kıyan imam damada "Bize Kelime-i Şehadet getirebilir misin?" sorusunu yöneltti. Damattan istediği cevabı alan imam, bu kez geline dönerek Kelime-i Tevhid okumasını istedi.

"ONA DAHA KOLAY SORDUNUZ"

Bu soru karşısında kısa süreli afallayan gelin, eşine dönerek "Ona daha kolay sordunuz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHimmet Yıldız:

Bunu haber yaptınız tebrikler! Büyük iş çıkardınız valla.:((((

Yorum Beğen272
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Haber YorumlarıBükücü:

Arkada yanan mumlara da diyecek bir şey bulamadım

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Bir nesli dinden imandan bu kadar uzaklaştırırsanız alınacağı sonuç bu olur..

Yorum Beğen152
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Bunlara imam nikahı zorunlu değil. Dinen gerekli de değil. Kız müslüman degil

Yorum Beğen84
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Sanamı söyledi Müslüman olmadığını

yanıt1
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Haber Yorumlarıadem alemdar:

senin gibi değil galiba

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

cak gitsin demi :D

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Haber YorumlarıSezgin ERDEM:

Mumlara bakılırsa kilisede yapıldı herhalde nikah, bu konunun haber değeri nedir?

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Yaziklar olsun…türkiyeyi ne hale getirdiniz. Cahil sürüsü artik her yeri basmis.

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Dinimizde Mum Yakmak Var mi ?...Yoksa Bu da mi Uyduruk Haber ?....

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme8
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Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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