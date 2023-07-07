Fatih Belediyesi Yaz Atölyeleri Başladı

Çocukların, ebeveynlerin ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Fatih Belediyesi'nin düzenlediği yaz atölyeleri başladı. Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde gerçekleşecek olan eğitimler, bugün Bahçıvanlık Atölyesi ile kapılarını açtı. Çocukların, ebeveynlerin ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikler kapsamında eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Yaz atölyelerinde; bitki bakım, kompost, sebze toplama ve paketleme, turşu, mantar yetiştiriciliği ve çocuklara özel arıcılık eğitimleri veriliyor. Katılımcılar kendilerini geliştirirken çocuklar da keyifli vakit geçiriyor. Çocuklar ayrıca Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde tohum ekip, çapa yaparak doğayla iç içe arkadaşlarıyla da eğlenme fırsatı buluyor. Aileler de belediyenin semaverde çay ikramıyla piknik yapabiliyor.