Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 12 bin balya ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Düzyurt Mahallesi'nde köy meydanında bulunan ot yığınlarına yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Hınıs itfaiye ekibi Tekman Belediyesi iş makinaları ve büyükşehir belediyesi kırsal hizmetlere ait iş makinalarıyla yangına müdahale edildi. İtfaiye ile beraber köylüler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar da yangına müdahale ettiler. 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 12 eve ait 12 bin balya ot kül oldu.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM