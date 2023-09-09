Emet'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 22 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Yılmaz Şahin'e ait 22 küçükbaş hayvana yıldırım düşmesi sonucu hayvanlar telef oldu. Telef olan hayvanlar kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Eseler köyü Kızıltepe mevkiinde Yılmaz Şahin'e ait 22 küçükbaş hayvanın üzerine yıldırım düştü. Olayda 22 koyun, üzerlerine düşen yıldırım sonucunda telef oldu. Telef olan 22 küçükbaşın kepçeyle açılan çukura gömüldüğü bilgisi edinildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde tespitlerde bulundu. - KÜTAHYA