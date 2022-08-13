Elmaya mikroskopla bakıldı! İzleyenler evdeki meyveleri yıkamaya koşuyor

Yıkanmamış bir elmaya mikroskop ile bakılmasının ardından ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede binlerce kişinin yorumunu aldı. Videoda, yıkanmamış bir elmaya mikroskopla bakılan dakikalar yer aldı.

ÜZERİ BÖCEKLE KAPLI

Elmanın üzerinin böceklerle kaplı olduğu ve çok sayıda bakteri bulunduğunun görülmesi üzerine, "Bu görüntüden sonra elmayı yüz kere yıkayacaksınız" şeklinde yorumlarda bulundu.