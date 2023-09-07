Düzce'de bataklığa saplanan hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce'nin Bahçeköy ve Paşakonağı köyünde yaşanan sel sonrası oluşan bataklığa saplanan 2 manda ve 1 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvanların sahibi çıkmayınca köy ihtiyar heyeti üyesi Mustafa Mecit, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

DÜZCE'nin Bahçeköy ve Paşakonağı köyü merasında bataklığa saplanan 2'si manda, 1'i inek 3 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'nin Bahçeköy ve Paşakonağı köyü sakinlerinin hayvan otlatmak için kullandığı merada Temmuz ayında yaşanan sel sonrası suların çekilmesiyle bataklıklar oluştu. Meraya otlamak için giden hayvanlardan 3'ü bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Merayı dolaşan köy ihtiyar heyeti üyesi Mustafa Mecit, hayvanları fark edince köylülere haber göndererek hayvanları kaybolanların hayvanlarını almalarını istedi. Ancak hayvanların sahibi çıkmayınca Mecit, sabah erken saatlerde yine aynı yerlerde hayvanların kurtarılmayı beklediğini fark etti. Bunun üzerine Mustafa Mecit itfiaiyeye ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekipleri, 2'si manda, 1'i inek olmak üzere 3 büyükbaş hayvanı saplandıkları çamurun içinden kurtardı ve bataklıkları odun parçaları ile kapatarak tekrar düşmelerini engelledi.

Hayvanları fark eden Mustafa Mecit, 'Dün ben buraya geldim. Traktörle gezdim. 3 tane hayvan batmıştı. Arkadaşımı çağırdım. Köye haber verdim. İçim el vermedi. 112'yi aradım. Telefon ettiler. İtfaiye ekipleri geldi. Ben çok üzüldüm. Hayvan paçalarımı öpüyor çıkarın, diyeö dedi.