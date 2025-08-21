Dünyanın En Yaşlı İnsanı Ethel Caterham 116 Yaşında
Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İngiliz Ethel Caterham, 116. doğum gününü ailesiyle kutladı. Bakım evinden yapılan açıklamada, Ethel ve ailesinin gösterilen ilgi ve destek için minnettar olduğu belirtildi.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116'ncı yaşına girdi. İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Caterham, doğum gününü ailesiyle kutladı. Bakım evi, "Ethel ile ailesi, bu yıl 116'ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar" açıklamasında bulundu.
Caterham'ın röportaj vermeyeceği vurgulanarak, tek istisnanın Kral 3'üncü Charles olabileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam