Düğünde fotoğrafla dans eden gelinin hikayesi öğrenenleri yıktı - Haberler

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Düğünde fotoğrafla dans eden gelinin hikayesi öğrenenleri yıktı

Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğünde gelinin fotoğrafla dans etmesi sosyal medyada dikkat çekti. Fotoğraftaki kişinin, gelinin vefat eden babası olduğunu duyanlar ise üzüntüsüne hakim olamadı.

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İnsanın hayattaki en önemli varlığı olarak bilinen anne ve babaların düğün sırasında gelin ve damat ile karşılıklı dans etmeleri sosyal medyada çok sık yer buluyor. Fakat bu sefer sosyal medyada bambaşka bir video paylaşıldı.

ELİNDEKİ FOTOĞRAFLA DANS ETTİ

Gelin, sahnenin ortasına geçtikten sonra elindeki fotoğrafla dans etmeye başladı. Diğer konuklar da bu anlara alkışlarıyla eşlik etti. Gelinin neden fotoğafla dans ettiği ise daha sonra ortaya çıktı.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BABASI

Gelinin dans ettiği fotoğraftaki kişinin babası olduğu ve vefat ettiği belirtildi. Babasının düğününü görememesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan gelinin, bu şekilde teselli olduğu ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Millet kafayı sıyırmış

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