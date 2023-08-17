Depremde kurtarılan engelliler kahramanlarıyla buluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve engelli kalan vatandaşlar, kendilerini kurtaran kahramanlarıyla bir araya geldi. Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu ve Binbaşı Mevlüt Mercan engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat günü meydana gelen depremde enkaz altına kaldıktan sonra kurtarılan ve engelli kalan vatandaşlar, kendilerini kurtaran kahramanlarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremde Samandağ ilçesindeki birçok bina da yıkılmış, çok sayıda kişi ölmüş, bir o kadar kişi de enkaz altında kalmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise enkaz altında kalan 100 vatandaşı çıkartıp hayatta kalmalarını sağlamıştı. Ancak bu vatandaşların birçoğu engelli kaldı. Deprem sonrası engelli vatandaşlar kendilerini kurtaran ekipleri unutmayarak, kahramanlarıyla bir araya geldi.

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu ve Binbaşı Mevlüt Mercan engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet etti. - HATAY