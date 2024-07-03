Denizli'de Ormanlarda Yaban Hayvanları Görüntülendi

DENİZLİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara kurulan fotokapanlarla kızıl geyik, tilki ve dağ keçileri görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü tarafından, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Pamukkale ilçesinde Çamlık Dağı'ndaki ormanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatından hayvanlar yakalandı. Kaydedilen görüntülerde; dağlık alanda etrafı kolaçan edip yem yiyen kızıl geyik, fotokapanlara doğru bakan tilki ile bölgede gezen dağ keçileri yer alıyor.