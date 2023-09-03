Denizli'de kum yüklü kamyonun otobüse çarpması sonucu ölü sayısı 7'ye çıktı
Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden Engin Güler, Bahar Şahar, Derya Can, Emel Özcan ve bugün hastanede yaşamını yitiren Necati Özcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Birol Küçük ile Ümran Yıldız'ın cenazeleri ise ayrı ayrı törenlerle defnedildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.
Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati Özcan (67), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Cenazelerin 5'i İzmir'de, 2'si Aydın'da toprağa verildi
Kazada hayatını kaybedenlerden Engin Güler, Bahar Şahar, Derya Can, Emel Özcan ve bugün hastanede yaşamını yitiren Necati Özcan için Menderes ilçesindeki Barbaros Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı mezarlığa defnedildi.
Tören öncesinde cenazeler, evlerinin önüne götürüldü ve "helallik" alındı.
Emel-Necati Özcan çiftinin Almanya'da yaşadıkları, yeğenlerinin düğünü için 10 gün önce Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.
Birol Küçük ile Ümran Yıldız, Çine'de son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Birol Küçük'ün cenazesi, baba ocağı Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Çine Cumhuriyet Başsavcısı Umut Dinçer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ersin Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Öner Oflaz da katıldı. Kaymakam Turan Erdoğan acılı aileye Türk bayrağı verdi.
Ümran Yıldız'ın cenazesi ise Çine'deki Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Evciler Mezarlığı'na defnedildi.
Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde dün sabaha karşı B.A. idaresindeki 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı 48 E 4505 plakalı otobüse çarpmıştı.
Devrilerek yan yatan otobüsteki Ümran Yıldız (33), polis memuru Birol Küçük (46), Engin Güler (50), Bahar Şahar (50), Emel Özcan (66) ve Derya Can (54) hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.
Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı belirtilmişti.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan B.A'nın ifadesinde, kullandığı kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenilmişti.