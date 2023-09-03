Denizli'de kum yüklü kamyonun otobüse çarpması sonucu ölü sayısı 7'ye çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden Engin Güler, Bahar Şahar, Derya Can, Emel Özcan ve bugün hastanede yaşamını yitiren Necati Özcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Birol Küçük ile Ümran Yıldız'ın cenazeleri ise ayrı ayrı törenlerle defnedildi.