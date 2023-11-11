Çine Belediyesi, sağanak yağış uyarısı sonrası tedbirlerini artırdı

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, AFAD'ın sağanak yağış uyarısı sonrası ekiplerini teyakkuza geçirdi. Dere yatakları ve mazgallar temizlenerek sel riski en aza indirildi. Vatandaşlar da sel riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Çine Belediyesi, ilçede etkili olması beklenen yoğun yağış öncesi tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde dere yataklarını ve mazgalları temizleyerek sel riskini en aza indirmeyi hedefleyen Çine Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyor.

DERE YATAKLARI VE MAZGALLAR TEMİZLENDİ

Çine Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla her türlü atıktan arındırılan dere yataklarında suyun serbest akışı sağlanarak, sel riski en aza indiriliyor. Ayrıca, belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilen mazgalların temizliği ile de yağış sularının rahatça tahliye edilmesine olanak tanınıyor.

BAŞKAN DİNÇER VATANDAŞLARI UYARDI

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, ilçemizi etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız, sel ve su baskınları gibi olumsuz durumları en aza indirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Dinçer, Çine halkını yağışlı günlerde mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları ve sel riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda tedbirli olmaya davet etti.

Çine Belediyesi, gerekli acil durum ekiplerini de hazırda tutarak, olası acil durumlara hızlı müdahale edebilecek bir planı devreye soktu. Bu önlemlerle, şehirdeki vatandaşların can ve mal güvenliği için gereken her türlü tedbirin alındığı belirtildi.