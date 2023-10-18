Çiftçi, tarlasına '100. Yıl' yazarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Çorum'da çiftçilik yapan İsmail Yüksel, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle tarlasına traktörün pulluğu ile '100. Yıl' yazarak kutlama yaptı. Yaptığı çalışma beğeni topladı.

ÇORUM'da çiftçilik yapan İsmail Yüksel, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi. Yüksel, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak '100. Yıl' yazdı.

Çorum merkeze bağlı Kuşsaray köyünde çiftçilik yaparak geçimini sürdüren İsmail Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışmaya imza atarak, traktörüyle köyün bir kilometre dışında bulunan tarlasına pullukla '100. Yıl' yazdı. Yaptığı çalışma beğeni toplayan Yüksel, 'Yüzüncü yıl coşkusunu yaşamak istedim. İçimden gelerek isteyerek ve severek yazmak istedim' dedi. (DHA)