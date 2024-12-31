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Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor

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Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında Okan Bayülgen, Hande Kazanova, Emre Altuğ ve Doğu Demirkol arasında geçen diyalogda, burçlarla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.

TV100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Okan Bayülgen, Hande Kazanova, Emre Altuğ ve Doğu Demirkol arasında geçen diyalogda, Bayülgen'in burçlara ilişkin "Bir tane hırsız burç yok. Bir tane yatakta başarısız olan burç yok" yorumuna, Emre Altuğ,"Yatakta başarısız olmak ne yataktan mı düşüyor o burç" diyerek karşılık verdi.

"YATAĞI MI TUTTURAMIYOR"

O sırada Doğu Demirkol'un "Yatağı mı tutturamıyor?" ifadesi gülüşmelere neden olurken; Hande Kazanova, "Bireysel olarak baktığında vardır elbette ki" cümlesini kullandı.

"NEDEN TERSİ OLMUYOR?"

Diyaloğun devamında ise Bayülgen, "Bir tane hırsız burç yok, bir tane yatakta başarısız olan burç. Mesela bir burç karaktersizdir, duygusaldır, işkoliktir. Biz Koç'lar olarak seksüel tarafımızın yüksek olması (çirkinliğime rağmen) seksi ve ateşli olmamız Koç'un özellikleri. Peki bunun neden tersi olmuyor. Balık'lar seksi değildir denmez mesela" dedi.

Doğu Demirkol'un "Başak'lar değildir mesela" sözlerine ise "Hande Kazanova: Başak'lar bu hayatta görebileceğiniz en mantığı kullanan bir burç. Aşkın içinde mantık yoktur. Başak her zaman kendini garantiye almayı seven bir burç. Kolay kolay kendini açmaz. Doğru mudur Doğu bey?" diyerek yanıt verdi.

Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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