Çankaya'da Bayılan Kadın Metro Raylarından Kurtarıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bayılan bir kadın, metro raylarından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından seferlerde gecikme yaşandı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bayılarak metro raylarına düşen İ.G. (61) isimli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızılay metro durağında meydana geldi. İ.G. isimli kadın, durakta beklediği sırada bayılarak raylara düştü. Kadın, duraktaki diğer yolcuların yardımıyla kurtarıldı. Olayın ardından seferlerde 20 dakika gecikme yaşandı. İ.G. ise dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam