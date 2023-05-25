Burhaniye Belediyesi Vatandaşların Evlerine Taziye Ziyareti Yapıyor

Burhaniye Belediyesi ekipleri, vefat eden vatandaşların evlerine taziye ziyaretine giderek yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyor, sorunları ve taleplerini dinliyor.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Taziye Ziyaretleri' projesi devam ediyor. Haftanın belli günlerinde ziyaretlerini yapan görevli Sağlık İşleri personeli, Başkan Ali Kemal Deveciler'in başsağlığı dileklerini ileterek, vatandaşların her türlü sıkıntısında yanlarında olduklarını belirtiyor.

Burhaniye Belediyesi adına taziye ziyaretlerine devam eden Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, "Ailelerimizin en zor zamanda ve en acılı günlerinde sosyal belediyecilik anlayışına dayanarak süreç öncesi ve sonrası olmak üzere Burhaniye Belediyesi olarak acılı ailelerle yakından ilgilenerek üzüntülerini paylaşıyoruz acılarına bir nebze de olsa ortak olmaya çalışıyoruz, bu süreç dahilinde her zaman yanlarında olduklarını belirtip acılı ailelere başsağlığı, kalanlara uzun ömürler diliyoruz" dedi.