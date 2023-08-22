Bilecik'te bir binada yayılan koku paniğe neden oldu

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi'nde bir binada yayılan koku, vatandaşları endişelendirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangın olmadığını belirtti. Kokunun kaynağı araştırılıyor.

Bilecik(İHA) – İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi'nde bir binada yayılan koku paniğe neden oldu.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi'nde binadan yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar yangın olduğu endişesi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya girdiğinde dumanların olmadığını ve yangın ihtimalinin olmadığını söyledi. Ekipler, kokunun, binayı saran bozulmuş bir şeyden kaynaklanabileceğini belirttiler. Olay yerinden ayrılan itfaiye ekiplerinin ardından vatandaşlar, kokudan keskin bir şekilde olduğunu ve boğazlarını yaktıklarını söyleyerek çözüm talep ettiler. - BİLECİK