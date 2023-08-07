Batmanlı Gençler Klima Mucidi Willis Haviland Carrier'i Anma Etkinliği Düzenledi

Batman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine bir grup genç, klimanın mucidi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenledi. Gençler, 'Batmanlılar seni unutmadı' yazılı pankart taşıyarak saygıyla anıldı.

BATMAN'da bir grup genç, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle 'Batmanlılar seni unutmadı' yazılı pankartla yürüyüş yaparak klimanın mucidi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman'da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın mucidi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Carrier'in resminin olduğu ve 'Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın mucidi Willis Haviland Carrier'i saygıyla anıyoruz' yazılı pankartı taşıyan gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti.