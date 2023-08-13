Batman'da Sevilen Down Sendromlu Habip Hasar'ın Adı Bir Parka Verildi

Batman'da çok sevilen ve ölümü ile herkesi hüzne boğan down sendromlu Habip Hasar'ın adı, yapımı süren 8 bin metrekarelik parka verildi. Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, Habip Hasar'ın isminin park veya bir tesise verileceğini açıkladı. Habip Hasar, Batman'da herkesin sevdiği, herkesin gönlünde taht kuran biri olarak anılıyor.

'Habip başkan' olarak anılan down sendromlu Habip Hasar, 9 Ağustos'ta safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasar'ın cenazesi, Batman'a getirilip, asri mezarlıkta ailesi ve sevenleri tarafından defnedildi. Batman'da çok sevilen Hasar'ın ölümü sonrası Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, Habip Hasar'ın isminin park veya bir tesise verileceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Habip Hasar'ın adı, İluh Mahallesi'nde yapımı süren 8 bin metrekarelik parka verildi. Ekrem Canalp, "Cenab-ı Allah, herkesi Habip gibi yaşayıp, öldüğü zamanda da üzüntü duyacak insanlar içinde yaşatsın. Habip, Batman'da herkesin sevdiği, herkesin gönlünde taht kuran biri. Habip zaten Batmanlıların gönlünde yaşamış. Onun ismini bir parka vermek suretiyle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.