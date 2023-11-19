Batman'da Fırtına Sonucu Otomobil Hasar Gördü

Batman'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaç dalının üzerine düşen otomobil hasar gördü. Sason'da ise elektrik hatları zarar gördü.

BATMAN'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil hasar gördü. Sason'da da elektrik hatları zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Belde Mahallesi Necip Fazıl Ortaokul binası önüne park edilen bir otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaç dalının kaldırılması için çalışma başlattı. Sason ilçesinde de Kayabaşı ve Mehmet Akif mahallelerindeki bazı elektrik hatları zarar gördü. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı mahallelerde, arızaların giderilmesi için enerji şirketi tarafından çalışma başlatıldı.