Bartın'da Orman İşçisi Ağaç Altında Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Bozköy köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Yaşar Işık (43), devrilen ağacın altında kaldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.