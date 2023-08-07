Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda Fırıntaş Kafe Açıldı

Balıkesir'in Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Fırıntaş'ın; kaliteli, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda vatandaşlar ile buluştu. Fırıntaş Kafe, uygun fiyat politikası ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, Koca Seyit Havalimanı'na Fırıntaş Kafe açtı. Vatandaşlara daha kaliteli, konforlu hizmet verebilmek için her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Uygun fiyat ve kaliteli ürünleriyle dikkat çeken Fırıntaş, birçok havalimanındaki işletmelere göre çok daha uygun fiyatla ürünlerini satıyor. Önceliği güler yüzlü hizmetle vatandaşları memnun etmek olan Fırıntaş'ta; bir bardak çay 5 lira, tost 50 lira, su ise 5 lira'dan satılıyor.

Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, tüm tesislerde vizyonlarının; hijyen, temizlik, güler yüzlü hizmet ve vatandaşlara konfor sağlayarak çalışmak olduğunu belirtti. "Daha fazla özen, Fırıntaş'ta standarttır" diyen Akbaba, fiyat politikalarını sosyal belediyecilik ilkesini de göz önünde bulundurarak düzenlediklerini belirtti. - BALIKESİR