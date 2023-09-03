Balıkesir Balya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ancak ekiplerin etkin mücadelesi sonucunda alevler kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.
Balya ilçesi Kadıköy kırsal mahallesinde bugün 14.30 sularında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve etkin mücadele sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tüm sürdürüyor.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Yaşam