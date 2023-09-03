Balıkesir Balya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ancak ekiplerin etkin mücadelesi sonucunda alevler kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.