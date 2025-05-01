Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi.

BAKAN KURUM'DAN CHP LİDERİ ÖZEL'E SERT SÖZLER

Yapılan sosyal konutların Araplara satılacağı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Bakan Kurum, buna rağmen CHP lideri Özel'in algı yaptığını savundu. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlerimizin döktüğü alın terine emin olun ihanet ediyorlar. Bakın, bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı, ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Halbuki milletimizin, aziz milletimizin siyasetçiden beklediği nedir? Çalışmaktır, üretmektir, hizmet etmektir, istikameti korumaktır, sabırla çalışmasıdır.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN DUYGULARIYLA OYNADILAR"

Samimi bir şekilde vatandaşımızın ihtiyacı, talebi neyse o talebi karşılamak için mücadele etmektir. Ben şimdi Malatya'dan soruyorum, bizi böylesine eleştiren muhalefet, deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın, deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar.

"NEREYE GİTSE DİLİNE BİZİ DOLAMIŞ"

Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Nereden emir aldığını çok iyi biliyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Bir an olsun bir dakika olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz.

"BENİM ŞAHSIMA 'ÇALIŞAMIYORSUN' DEMİYOR"

Benim şahsıma ne diyor? Çalışamıyorsun demiyor. Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine gelip burada vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun demiyor. Burada herkesin kardeşi herkesin evladı olamıyorsun diyemiyor. İşin ehlisin değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık. Bu millete hizmet etmiyorsunuz diyebilirler mi? Diyemezler.

"İKİ LAFTAN BİRİ EMİN OLUN YALAN"

Ne diyor? Kanal İstanbul'muş Efendim Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz. Dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor. İki laftan biri emin olun yalan. İki laftan biri emin olun iftira.

"KONUTLAR ARAPLARA SATILACAKMIŞ GİBİ ALGI İÇERİSİNE GİRİYORLAR"

Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz, açıklıyoruz, diyoruz ki bu konutların kuralarını çektik, o konutları yapıyoruz, biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Ya biz bir buçuk milyon konut yaptık, bir tane göstersene sosyal konutlarımızdan, TOKİ ile yaptığımız konutlarımızdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri konut almış. Gösteremez, gösteremez.

"ÖZGÜR BEY GÖZLERİNDEKİ BANDI ÇIKARSIN"

Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız, İstanbul'un depremi milli güvenlik meselesi dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi. Ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir otur, bir hazmet, milleti bir ikna et, ondan sonra gel eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak bizi eleştir. Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın, gözlerindeki o şu an kapalı olan bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın.

"BİZ İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. O yüzden biz onlar ne derse desin, işimize odaklanacağız, biz dertliyiz, milletimize sözlerimiz var, bu sözleri tutacağız, bu sözleri tutmak için Malatya'ya geleceğiz, esnafımızla birlikte dükkanlarımızı açacağız, işyerlerimizi açacağız ve Malatya'yla birlikte mutlu bir geleceğe inşallah hep birlikte bakacağız.

"İSTANBUL'UN GÜÇLÜ OLMASI TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR"

Her afette olduğu gibi afet sonrası afet bölgesine hareket ediyoruz. 23 Nisan'da yaşadığımız deprem sonrası İstanbul'a hareket ettik, Millet bahçelerinde hizmetlerimizi verdik. Ne ihtiyaç varsa ona yönelik çalışmalarımızı başlattık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları başlattık. 425 bin bağımsız bölüm hasar tespit çalışması yapılmıştır. İstanbul'un güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir.

Yarısı Bizden kampanyamıza vatandaşlarımızın talep ettiği takdirde dahil olabileceğini belirttik. İstanbul kampanyamızdaki destek tutarlarını artırdık. 1.5 milyonluk desteği 1 milyon 875 bin liraya çıkarmış olduk. Yeni işyerleri için miktarlarımızı 1 milyon liraya çıkarmış oluyoruz. 81 ilimizde 50 bin konutun inşa edilmesini sağladık. Muhalefet eleştirsin. İstanbul'da sosyal konut 125 bine ulaşmıştır. Deprem meselesini biz siyaset üstü görüyoruz görmeye de devam edeceğiz.

Haziran sonu Temmuz başı itibariyle buradaki çarşılarımız konutlarımız etap etap teslim edilmeye başlanacak. Çoğunluğun talebine göre hareket ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar konut ve işyerlerimizi teslim etme hedefiyle çalışıyoruz. Hakkaniyetli bir dağıtımı yapıyor olacağız."