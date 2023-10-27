Aydın'ın Çine ilçesinde ilginç ölüm olayı: Karı koca 24 saat arayla vefat etti

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Bölüntü Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Ömer Kaya ile eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya 24 saat arayla vefat etti. Karı kocanın ilginç ölümleri Aydın'da gündem olurken 24 saat arayla vefat eden karı koca yan yana toprağa verildi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Bölüntü Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Ömer Kaya ile eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya 24 saat arayla vefat etti. Karı kocanın ilginç ölümleri Aydın'da gündem olurken 24 saat arayla vefat eden karı koca yan yana toprağa verildi.

Eşine az rastlanır ilginç ölüm olayı ilçeye bağlı Kırsal Bölüntü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 2 çocuk babası 73 yaşındaki Ömer Kaya kalp yetmezliği nedeniyle Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi 26 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kaya'nın ölümünün ardından 24 saat sonra yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören eşi 68 yaşındaki Menekşen Kaya da hayata gözlerini yumdu. Bir gün önce Ömer Kaya'nın cenazesini toprağa veren köylüler bugün de eşini toprağa verdi.

Hastalıklarının tedavisi nedeniyle bir süredir birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalan Kaya Çifti, bir gün arayla yan yana mezarlara defnedilirken, Ömer-Menekşe Kaya Çifti'nin ölüm hikayeleri herkesi duygulandırdı. - AYDIN