Aydın'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Vatandaş Tepki Gösterdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaş, sokak köpekleri ile ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akın Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eti yiyen, sütü içen köpeklerin beni koydukları hale bakın. Köpeksevenler, insan canı hiç ise, köpek" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Olay, Efeler ilçesindeki kırsal Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Ersoy isimli vatandaş bahçesinde oğlu Tuğra Berk Ersoy ile çalıştığı sırada oğluna sokak köpeklerinin saldırdığını fark etti. Oğlunun yardımına koşan baba oğlunu köpeklerden kurtarırken, köpeklerin yeni hedefi oldu. Uzun süre köpekler ile mücadele eden Ersoy, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanları ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gelen Ersoy duruma tepki göstererek sokak köpekleri ile ilgili çalışma yapılmasını istedi.

"Ben olmasaydım çocuğuma zarar vereceklerdi"

Gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu olan Akın Ersoy, "Bahçede iş yaptığım sırada bir grup sokak köpeği çocuğuma saldırdı. Oğlumu kurtarırken köpeklerin yeni hedefi haline geldim. Dışarıda sahipsiz 50 köpek var beki. Bu durumdan oldukça rahatsızız, Bugün çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Evimin yanında köpeklerin barakası var, etrafında da köpeklere yemek veriyorlar. İlgili belediyeye defalarca şikayette bulundum. Ancak ilgilenen olmadı" dedi.

Köpek saldırısı sonrası çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabında "Eti yiyen, sütü içen köpeklerin beni koydukları hale bakın. Köpeksevenler, insan canı hiç ise, köpek..." notuyla paylaşan Ersoy hayvanseverlere de tepki gösterdi. - AYDIN