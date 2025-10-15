Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Büyük bir aşiret düğününde, babanın kızına yaptığı hediye tüm dikkatleri üzerine topladı.

BABADAN GELİN KIZINA "EV" HEDİYESİ

Takı merasimi sırasında, baba zarftan bir çerçeve çıkardı. Kağıdın ev tapusu olduğu kısa sürede anlaşıldı. Baba, kızı ve damat evin tapusuyla birlikte poz verdi. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.