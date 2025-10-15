Haberler

Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
Bir aşiret düğününde baba, kızına takı olarak ev hediye etti. O anlar dikkat çekti.

Büyük bir aşiret düğününde, babanın kızına yaptığı hediye tüm dikkatleri üzerine topladı.

BABADAN GELİN KIZINA "EV" HEDİYESİ

Takı merasimi sırasında, baba zarftan bir çerçeve çıkardı. Kağıdın ev tapusu olduğu kısa sürede anlaşıldı. Baba, kızı ve damat evin tapusuyla birlikte poz verdi. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıqueen:

bende; küçük damada şapka yada kıza patlıcan aldı sandım haber başlığına bak yav...

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz bu konuda şansızız bize ev tapusu hediye eden olmadı çulsuzun nasbine çulsuz düşermiş bize etse etse kiralık daire hediye ederler onunda kirasını bize ödetirler

