Arnavutköy'de kamyon yan yattı, sürücü yaralandı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon virajı alamayınca yan yattı.Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11: 30'da Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.Sürücüsünün direksiyon hakimiyerini kaybettiği, 34 ZD 8325 plakalı hafriyat kamyonu Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağında yan yattı. Sürücü İrfan Bingöl kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kamyondan sızan yağın tehlike oluşturmaması için yolu trafiğe kapattı. Kazanın meydana geldiği yola kum döküldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.