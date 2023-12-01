Üye Girişi
Haberler

Antalya'da iş yeri yangını: Ortaklar zararlarını izledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangında, iş yeri ve üst katındaki ev yanarken, iş yeri ortakları zararlarını izledi. Yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi.

ANTALYA'da, iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangında, iş yeri ve üst katındaki evi yanan, iş yeri ortaklarından Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uuzn süre soğutma çalışmalarını izledi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 428 Sokak'taki havalandırma sistemleri atölyesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyenin ortaklarından Muhammet Sıbat, öğle saatlerinde sobayı yakıp cuma namazı için iş yerinden ayrıldı. Sobadan yandaki koltuğa kıvılcım sıçramasının ardından yangın çıktı. İş yerini saran yangın, atölyenin üzerindeki eve de sıçradı. Evde yalnız yaşayan Zehra Gürlü'nün (75) ihbarıyla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, kadını kurtardı. Fenalık geçirip gözyaşı döken Gürlü'yü yakınları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen Zehra Gürlü'ye ambulansta sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

'350-400 BİN LİRA ZARARIM OLDU'

Atölyedeki makinelere de zarar veren yangının hasara neden olduğu işletmeyi gören Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi. Atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti. Hava sıcak olmasına rağmen ortağı Muhammet Sıbat'ın sobayı yakmasına anlam veremediğini anlatan Şahin, "Arkadaşım namaza giderken sobayı yakıp bir de koltuğa yanaştırmış. Üst kattaki ev de yandı. Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı" diye konuştu. Soğutma çalışmalarının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Muratpaşa İtfaiye Antalya Kaza Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title