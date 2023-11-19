Antakya İtfaiyesi, Şahsın Bileğinde Sıkışan Kelepçeyi Çıkarttı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya Merkez İtfaiye İstasyonuna, polis ekipleri kelepçeli bir şahıs getirdi. İtfaiye ekipleri, şahsın bileğinde sıkışan kelepçeyi çıkartmak için çalışmalara başlattı. Ekiplerin kısa süredeki çalışmalarının sonucunda şahsın bileğinde sıkışan kelepçeyi çıkartmayı başardı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye ekipleri, bir şahsın, bileğinde sıkışan kelepçeyi çıkarttı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya Merkez İtfaiye İstasyonuna, polis ekipleri kelepçeli bir şahıs getirdi. İtfaiye ekipleri, şahsın bileğinde sıkışan kelepçeyi çıkartmak için çalışmalara başlattı. Ekiplerin kısa süredeki çalışmalarının sonucunda şahsın bileğinde sıkışan kelepçeyi çıkartmayı başardı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam