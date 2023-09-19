Ankara'da sünger fabrikasında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da sünger fabrikasında yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasına, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı. Yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.