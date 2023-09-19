Ankara'da Sünger Fabrikasında Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, 1 işçi hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve kimliği belirlenemeyen işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.