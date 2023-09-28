Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerlerini de su bastı.