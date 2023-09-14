Ankara'da metro raylarına düşen kadın kurtarıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bayılarak metro raylarına düşen İ.G. (61) isimli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından seferlerde 20 dakika gecikme yaşandı.
Ankara'da metro raylarına düşen kadın kurtarıldı
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bayılarak metro raylarına düşen İ.G. (61) isimli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızılay metro durağında meydana geldi. İ.G. isimli kadın, durakta beklediği sırada bayılarak raylara düştü. Kadın, duraktaki diğer yolcuların yardımıyla kurtarıldı. Olayın ardından seferlerde 20 dakika gecikme yaşandı. İ.G. ise dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam