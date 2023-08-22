Ankara'da Kamyon Hafif Ticari Aracın Üzerine Devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.