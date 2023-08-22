Ankara'da Kamyon Hafif Ticari Aracın Üzerine Devrildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Yaşam