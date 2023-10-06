Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 samanlık kül oldu. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

Amasya'da Köyde Çıkan Yangında Evler ve Samanlık Kül Oldu

Amasya'da bir köyde yangın çıktı: 2 ev, 2 garaj ve samanlık yandı

AMASYA - Amasya'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 samanlık kül oldu. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde Ahmet Yıldız'a ait evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki bir ev, iki garaj ile samanlığa sıçradı. Köylüler dumanların sardığı çevredeki ahırlarda bulunan hayvanları dışarı çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Amasya, Göynücek ve Suluova belediyelerinin itfaiyeleri ile jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de alevlere müdahale etti.

Vatandaşların paniğe kapıldığı yangının söndürme çalışmalarını Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal da takip etti. Samanlık bölgesinde ve yakacak odunların bulunduğu alanda soğutma çalışmalarına devam edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.