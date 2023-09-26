Altınözü'nde fren sistemi arızalanan traktör ortalığı savaş alanına çevirdi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde fren sisteminde yaşanan araza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde fren sisteminde yaşanan araza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Kaza, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fren sisteminde arıza yaşanan taş yüklü traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, park halindeki 3 aracı çarptıktan sonra evin duvarını yıkarak aracı evin içerisine soktu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda ve evde maddi hasar oluştu. - HATAY