Alkollü kadın evine girmek isterken düşerek sıkıştı

Kocaeli'de alkollü olduğu öğrenilen bir kadın, evine girmek isterken dengesini kaybedip düşerek binayla duvar arasına sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'de, evine, alkolün etkisiyle, kapı yerine pencereden girmek istediği iddia edilen İ.Ş. (47) adlı kadın düşerek binayla duvar arasına sıkıştı. Kadını, çevredekiler kurtardı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gölcük ilçesi Değirmendere Müfit Saner Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.Ş., evine kapı yerine pencereden girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Bina ile duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkışan kadının çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Çevredekilerin sıkıştığı yerden çıkardığı İ.Ş., adrese gelen sağlık ekibinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.