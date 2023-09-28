Alibeyköy'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskını

Alibeyköy'de yaşanan sağanak yağış sonucunda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü su altında kaldı. İBB ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

ALİBEYKÖY'DE sağanak yağış etkili oldu; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. İBB ekipleri trafiğin durmasına sebep olan suyu caddenin ortasında bulunan refüjü iş makineleriyle kırarak tahliye etti.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde sağanak yağış sebebiyle su baskını oluştu. Alibeyköy Metro İstasyonu'nun da bulunduğu caddenin bir bölümü yaklaşık 1 saat boyunca araç geçişine kapandı. İBB ve İSKİ'ye bağlı ekipler caddenin su basan bölgesine kepçe ve vidanjörle müdahale etti. Çalışmalar boyunca, cadde trafiğe kapatıldı. Çevredekiler, suyun içinde kalan panelvanı iterek kurtardı. Kepçeler, su birikintisinin bulunduğu noktadaki orta refüjü kırarak suyu boş olan caddeye iterek tahliye etti.

'HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Elleriyle tıkanan yağmur suyu giderini temizlemeye çalıştığı görülen çevredeki bir esnaf duruma isyan etti, 'Belediye başkanı otursun, biz burada pislik temizleyelim. Her şey 5 dakika içinde oldu, dolu, yağmur, bu hale geldi. Dükkanımın deposunu su bastı, sabahtan beri yağmurun altındayım kimse bir şey yapamıyor" dedi.