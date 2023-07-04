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Ağrı'da yeşilin tonları göz kamaştırdı

Yaşam Haberleri

Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.

Ağrı'da yeşilin tonları göz kamaştırdı

AĞRI - Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı

Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber renklenen doğa göz kamaştırdı. Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Yaşam

Ağrı Yaşam Haberler

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