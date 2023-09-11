Afyonkarahisar'ın son kalaycısı mesleği bırakacak

Onunla birlikte kalayın da ateşi sönecek

'O' Afyonkarahisar'ın son kalaycısı

Afyonkarahisar'ın 68 yaşındaki son kalaycısı mesleği zorunlu olarak bırakacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın 68 yaşındaki son kalaycısı 58 yıldır yaptığı mesleğini sağlık sorunlarından dolayı bırakacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, Ahmet Şentürk isimli kalaycı esnafının en büyük dileğinin ise kentte mesleğini devam ettirecek birisinin çıkması.

Afyonkarahisar Demirciler Çarşısı'nda 58 yıldır kalaycılık yapan Ahmet Şentürk, ilerleyen yaşı ile birlikte sağlık sorunları da yaşamaya başlayınca mesleği bırakma aşamasına geldi. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan kalaycılığa 10 yaşında çırak olarak başladığını ifade eden Şentürk, yarım asırdan fazladır yaktığı kalay ateşinin sönmemesi için mesleğin devam etmesini istiyor. Kentte 3 kalaycı olduğunu ve onlardan ikisinin önceki yıllarda vefat ettiğini kaydeden Şentürk, "10 yaşımda başladım bu işe, 68 yaşımdayım o zamandan beri buradayım. Çırak olarak geldim ben kalaycıya dura dura büyüdük burada çalışa çalışa mesleği öğrendik. 2-3 tane daha kalaycı vardı bittik başka kalaycı kalmadı. Bende bıraksam bitti yani koskoca Afyonkarahisar'da kalaycı kalmayacak. Yıkıyoruz bunu kumla ovalıyoruz ondan sonra ocağa getiriyoruz eğri yerlerini doğrultuyoruz bükük yerlerini onarıyoruz sonra kalaylamaya başlıyoruz" dedi.

Öte yandan, Şentürk mesleklerinin kaybolmaması için çırak yetişmesi gerektiğini aksi taktirde mesleğin son temsilcisi olarak kendisi ile birlikte mesleğinde yok olacağını sözlerine ekledi.