Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Emir Bozkuş idaresindeki otomobil ile Erdal Konuk yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Konuk hayatını kaybederken, sürücülerden Bozkuş ve otomobildeki Hasan Özdemir yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Emir Bozkuş idaresindeki 01 APJ 114 plakalı otomobil ile Erdal Konuk yönetimindeki 02 ACM 717 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Konuk, hayatını kaybetti.