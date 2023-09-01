Adana'da Tıra Arkadan Çarpan Otobüs Kazası: 2 Ölü, 12 Yaralı

Adana'da, tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı. Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.