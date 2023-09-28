Adana'da Boşanma Davası Sonrası Dövülüp Vurulan Kişi Yaşamını Yitirdi

Adana'da boşanma davaları sonrası ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ve yanındakiler tarafından dövülen ve başından vurulan Necmettin Çakmak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da, F.Ç. ile boşanma davaları sonrası ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile yanındakiler tarafından yolu kesilip, dövülen ve tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Necmettin Çakmak (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,