Adana'da Atık Lastik Deposunda Yangın Çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde bulunan bir atık lastik deposunda çıkan yangında iş yeri tamamen alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Adana'da atık lastik deposunda çıkan yangında iş yeri alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde bir lastik deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yangını görmesi üzeri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yeri tamamen alevlere teslim olurken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ADANA