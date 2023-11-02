85 yaşındaki adam düştü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Avcılar'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki Selahattin Bozkurt yatağından kalktıktan sonra düştü. Yardım sesini duyan bir bina sakini itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bozkurt'un kurtarıldıktan sonra ilk isteği su oldu.

AVCILAR'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki Selahattin Bozkurt yatağından kalktıktan sonra düştü. Bozkurt'un yardım sesini duyan bir bina sakini itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Bozkurt'un kurtarıldıktan sonra ilk isteği su oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta bir binanın giriş katında oturan, ihtiyaç duyduğunda komşularından yardım isteyen 85 yaşındaki Selahattin Bozkurt, dün öğle saatlerinde yataktan kalktıktan sonra düştü. Bir süre bağırarak yardım isteyen, o sırada merdivenlerden çıkan bina sakini Ümit Dikçe'ye sesini duyuran Bozkurt için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplere bilgi veren bina sakini Dikçe, "Evinde oturup Kur'an okur, yardımına koşarız. Selahattin dedemizin bağırarak yardım istediğini duydum. Düştüğünü ve kalkamadığını söyledi" dedi. İtfaiye ekipleri kapının demir kilidini keserek içeri girdi. Bozkurt, sağlık görevlileri tarafından ardından da ambulansa alındı. 85 yaşındaki Selahattin Bozkurt'un ilk isteği su oldu. Komşularının getirdiği suyu içen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.