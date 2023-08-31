30 Ağustos Zafer Bayramı Bahçelievler'de Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, 101'inci yıldönümü, Bahçelievler'de tüm gün devam eden etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konularak başlayan kutlamalar, klasik otomobillerin yer aldığı kortejle şehir turu ile devam etti. Kutlamaların akşamında ise Madrigal grubu sahne aldı.

Bahçelievler Belediyesi, Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm gün devam eden etkinliklerle kutladı. Bahçelievler'de 30 Ağustos kutlamaları Kamu Binaları Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Törende cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu geçekleştirildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Garnizon Komutanı Personel Albay Tuğran Akarsu, Bahçelievler Kaymakamı Doktor Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE EBEDİYEN BAĞIMSIZ KALACAKTIR'

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Türk ulusunun tarihe altın harflerle yazdığı kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini büyük bir hezimete uğrattığı Büyük Taarruz kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yılı hepimize kutlu olsun. Böyle şanlı bir tarihe sahip olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye ebediyen bağımsız kalacaktır. Bizler bağımsız Türkiye'nin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Her birlikte ülkemize daha ileriye götüreceğiz' dedi.

BAYRAKLARLA ZAFER TURU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları açılış töreninin ardından kortej ile devam etti. Klasik otomobillerin yer aldığı kortej ile şehir turu yapıldı. Nostaljik araçlar ve kutlama bandosunun yer aldığı korteje vatandaşlar da Türk bayraklarıyla eşlik etti. Kortejle birlikte tura katılan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MADRİGAL SAHNE ALDI

Bahçelievler'deki Zafer Bayramı kutlamalarında akşam saatlerinde son dönemin sevilen gruplarından Madrigal sahneye çıktı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.